31 мая 2022
30 мая 2022

Мэр из ХМАО окружил себе политтехнологами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
У главы Сургутского района Андрея Трубецкого осенью будут четыре выборных кампании Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нанял второго по счету политтехнолога в свою пиар-команду. Заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики назначен специалист по выборам — Александр Рахманов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Рахманов — политтехнолог из Красноярского края. Но он уже работал в Сургуте, в команде бывшего мэра Вадима Шувалова. А сейчас его пригласили на работу в район. В муниципалитете только предстоящей осенью в поселениях будет четыре избирательных кампании. А на следующий год еще больше. И в этой связи Трубецкому нужны специалисты, которые умеют заниматься выборами», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Рахманов назначен заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики.

Ранее URA.RU сообщало, что пиар-блок районных властей возглавил политтехнолог из Астрахани Дмитрий Аверкин. Он был назначен на должность начальника управления общественных связей и информационной политики в середине весны.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нанял второго по счету политтехнолога в свою пиар-команду. Заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики назначен специалист по выборам — Александр Рахманов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Рахманов — политтехнолог из Красноярского края. Но он уже работал в Сургуте, в команде бывшего мэра Вадима Шувалова. А сейчас его пригласили на работу в район. В муниципалитете только предстоящей осенью в поселениях будет четыре избирательных кампании. А на следующий год еще больше. И в этой связи Трубецкому нужны специалисты, которые умеют заниматься выборами», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Рахманов назначен заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что пиар-блок районных властей возглавил политтехнолог из Астрахани Дмитрий Аверкин. Он был назначен на должность начальника управления общественных связей и информационной политики в середине весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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