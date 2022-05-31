Мэр из ХМАО окружил себе политтехнологами

01 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

У главы Сургутского района Андрея Трубецкого осенью будут четыре выборных кампании Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нанял второго по счету политтехнолога в свою пиар-команду. Заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики назначен специалист по выборам — Александр Рахманов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Рахманов — политтехнолог из Красноярского края. Но он уже работал в Сургуте, в команде бывшего мэра Вадима Шувалова. А сейчас его пригласили на работу в район. В муниципалитете только предстоящей осенью в поселениях будет четыре избирательных кампании. А на следующий год еще больше. И в этой связи Трубецкому нужны специалисты, которые умеют заниматься выборами», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Рахманов назначен заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что пиар-блок районных властей возглавил политтехнолог из Астрахани Дмитрий Аверкин. Он был назначен на должность начальника управления общественных связей и информационной политики в середине весны. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой нанял второго по счету политтехнолога в свою пиар-команду. Заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики назначен специалист по выборам — Александр Рахманов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Рахманов — политтехнолог из Красноярского края. Но он уже работал в Сургуте, в команде бывшего мэра Вадима Шувалова. А сейчас его пригласили на работу в район. В муниципалитете только предстоящей осенью в поселениях будет четыре избирательных кампании. А на следующий год еще больше. И в этой связи Трубецкому нужны специалисты, которые умеют заниматься выборами», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Сургутского района указано, что Рахманов назначен заместителем начальника управления общественных связей и информационной политики. Ранее URA.RU сообщало, что пиар-блок районных властей возглавил политтехнолог из Астрахани Дмитрий Аверкин. Он был назначен на должность начальника управления общественных связей и информационной политики в середине весны.