Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов

Кипр с 1 июня отменил ПЦР-тесты для взъезда в страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Кипра отменили санитарные ограничения с 1 июня. Туристам, пребывающим на курортный остров, больше не нужно предъявлять справки о вакцинации или отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Минздрав Республики Кипр.

«Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении кипрского Минздрава.

Помимо этого, на курортном острове приостановили обязательное использование медицинских масок с 1 июня. Но при этом, рекомендуется использовать маски в местах скопления людей, а также тем, кто входит в уязвимую группу населения.

Ранее URA.RU писало, что Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну на всех пограничных пунктах. До этого туристы должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID без карантина.