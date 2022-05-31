В Перми образовалась огромная очередь на входе в городской зоопарк. В честь праздника вход для детей до 12 лет сделали бесплатным, и местные жители жалуются, что толпа растянулась до соседней улицы.
«Зоопарк в Перми, на День защиты детей, работает только одна касса, люди в очереди растянулись до Комсомольского проспекта. Отвратительная организация», — сообщается в группе «Новейшая история Пермского периода» во «ВКонтакте».
В День защиты детей 1 июня Пермский зоопарк сделал вход для детей до 12 лет бесплатным. На праздник в зверинце запланировали несколько мероприятий, в том числе и показательные кормления животных. Для бесплатного входа нужно предъявить свидетельство о рождении.
Очередь в Пермский зоопарк растянулась до Комсомольского проспекта
«Новейшая история Пермского периода» во «ВКонтакте»
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В Перми образовалась огромная очередь на входе в городской зоопарк. В честь праздника вход для детей до 12 лет сделали бесплатным, и местные жители жалуются, что толпа растянулась до соседней улицы. «Зоопарк в Перми, на День защиты детей, работает только одна касса, люди в очереди растянулись до Комсомольского проспекта. Отвратительная организация», — сообщается в группе «Новейшая история Пермского периода» во «ВКонтакте». В День защиты детей 1 июня Пермский зоопарк сделал вход для детей до 12 лет бесплатным. На праздник в зверинце запланировали несколько мероприятий, в том числе и показательные кормления животных. Для бесплатного входа нужно предъявить свидетельство о рождении.