31 мая 2022

Очередь в Пермский зоопарк растянулась на соседнюю улицу. Фото

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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные
Зоопарк сделал вход для детей до 12 лет бесплатным, из-за чего возникла очередь Фото:

В Перми образовалась огромная очередь на входе в городской зоопарк. В честь праздника вход для детей до 12 лет сделали бесплатным, и местные жители жалуются, что толпа растянулась до соседней улицы.

«Зоопарк в Перми, на День защиты детей, работает только одна касса, люди в очереди растянулись до Комсомольского проспекта. Отвратительная организация», — сообщается в группе «Новейшая история Пермского периода» во «ВКонтакте».

В День защиты детей 1 июня Пермский зоопарк сделал вход для детей до 12 лет бесплатным. На праздник в зверинце запланировали несколько мероприятий, в том числе и показательные кормления животных. Для бесплатного входа нужно предъявить свидетельство о рождении.

Очередь в Пермский зоопарк растянулась до Комсомольского проспекта

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В Перми образовалась огромная очередь на входе в городской зоопарк. В честь праздника вход для детей до 12 лет сделали бесплатным, и местные жители жалуются, что толпа растянулась до соседней улицы. «Зоопарк в Перми, на День защиты детей, работает только одна касса, люди в очереди растянулись до Комсомольского проспекта. Отвратительная организация», — сообщается в группе «Новейшая история Пермского периода» во «ВКонтакте». В День защиты детей 1 июня Пермский зоопарк сделал вход для детей до 12 лет бесплатным. На праздник в зверинце запланировали несколько мероприятий, в том числе и показательные кормления животных. Для бесплатного входа нужно предъявить свидетельство о рождении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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