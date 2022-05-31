Силовики возбудили дело о хищениях в мэрии челябинского города

В администрации города пока не знают о претензиях правоохранительных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации города. Речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения, сообщил источник URA.RUы правоохранительных органах.

«Преступление выявили сотрудники полиции. По данным следствия, в период с 2019 по февраль 2022 года, когда комитет был ликвидирован, оттуда было похищено не менее 63 тыс. рублей. Под подозрением могут оказаться чиновники, работавшие в данном учреждении», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено в следственных органах по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). В пресс-службе СКР по области информацией пока не располагают. Глава городского округа Людмила Шеболаева также сообщила, что информации о возбуждении уголовного дела не имеет. Сам комитет в настоящее время ликвидирован. Возглавляла его до 2022 года Марина Дунаева.