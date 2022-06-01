Конфликтующие с застройщиком жильцы дошли до мэрии Екатеринбурга

Екатеринбуржцы пожаловались, что их пытаются принудительно склонить к невыгодной продаже квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцов дома на улице Вилонова 86/1, обвинивших компанию «Атомстройкомплекс» в склонении к невыгодной продаже недвижимости, вызвали в администрацию Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили жильцы дома.

«После публикации заметок о ситуации с нашим домом нам позвонили из мэрии и пригласили побеседовать. В пятницу состоится встреча, заранее подготовим все подтверждающие документы», — рассказали собственники.

Жильцы дома рассказали URA.RU, что 10 лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома, а теперь, якобы, пытается скупить квартиры по цене ниже рыночной. По их словам, компания предлагает выкупить жилые помещения по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр. На месте старого дома агентство недвижимости панирует построить «ЖК на Ирбитской», состоящий из двух домов высотой 22 и 27 этажей.

При этом в самой компании открестилась от конфликта. Как рассказали в пресс-службе девелопера, для оценки стоимости жилья приглашаются специализированные сторонние организации. В случае, если собственники жилья не согласны со специализированной оценкой, дело решается в судебном порядке. Ситуацию по «мародерам» в компании оставили без комментариев.