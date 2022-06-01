Свердловский застройщик ответил на обвинения в мародерстве

В ноябре 2021 года дом был признан аварийным и подлежащим к сносу, после чего застройщик захотел выкупить квартиры по заниженной стоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Атомстройкомплекс», которую жильцы дома на улице Вилонова 86/1 обвиняют в склонении к невыгодной продаже недвижимости, открестилась от конфликта. Как рассказали URA.RU в пресс-службе агентства недвижимости, для оценки стоимости жилья приглашаются специализированные сторонние организации.

Напомним, жильцы дома рассказали URA.RU, что 10 лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома, а теперь пытается скупить квартиры по цене ниже рыночной. Как рассказала собственница одной из квартир, компания предлагает выкупить жилые помещения по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр. После того, как жильцы отказались продавать свои квартиры за бесценок, на их дом стали нападать мародеры.

«Процедура расселения жильцов из ветхого и аварийного жилья происходит поэтапно, в том числе для оценки стоимости жилья приглашаются специализированные сторонние организации. В случае, если собственники жилья не согласны со специализированной оценкой, дело решается в судебном порядке. Ситуацию по „мародерам“ оставляем без комментария, так как не имеем к этому отношения», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Однако сами жители заявляют, что агентство недвижимости не приглашало специализированных сторонников организации для оценки стоимости недвижимости. «Я проводила независимую оценку своей территории и квартиры, в сумме стоимость которых составляет 15 млн рублей. От „Атома“ никто не приезжал, не фотографировал квартиру. Естественно мы не можем судиться с ними, так как в компании официально расценки не называли», — рассказала одна из собственниц.

В агентстве недвижимости также отметили, что в доме по адресу Вилонова 86/1 из 12 квартир выкуплено пять, а семь находятся процессе отселения. «В управляющую компанию никаких обращений о завершении работы по отселению дома застройщиком не направлялось», — подытожили там.

скриншот переписки с собственником

скриншот документа об оценке стоимости территории

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