03 июня 2022

Из общежития Политеха в Перми срочно эвакуировались сотни человек

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В здании общежития пермского Политеха произошел пожар (архивное фото) Фото:

Пожар произошел в здании общежития политехнического университета Перми на территории комплекса образовательной организации. Все находившееся внутри эвакуировались еще до приезда спасателей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 6-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных подразделений из него эвакуировались 211 человек», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU оперативно получить информацию не удалось. В министерство отправлен письменный запрос.

О пострадавших пока не сообщается. По словам очевидцев, для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось минут 10. На вызов среагировали быстро. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в пермской больнице пожарные тушили загоревшийся матрас. На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано.

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Пожар произошел в здании общежития политехнического университета Перми на территории комплекса образовательной организации. Все находившееся внутри эвакуировались еще до приезда спасателей. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 6-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных подразделений из него эвакуировались 211 человек», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU оперативно получить информацию не удалось. В министерство отправлен письменный запрос. О пострадавших пока не сообщается. По словам очевидцев, для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось минут 10. На вызов среагировали быстро. Причины происшествия устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в пермской больнице пожарные тушили загоревшийся матрас. На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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