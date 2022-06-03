Из общежития Политеха в Перми срочно эвакуировались сотни человек

В здании общежития пермского Политеха произошел пожар (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожар произошел в здании общежития политехнического университета Перми на территории комплекса образовательной организации. Все находившееся внутри эвакуировались еще до приезда спасателей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 6-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. До приезда пожарных подразделений из него эвакуировались 211 человек», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU оперативно получить информацию не удалось. В министерство отправлен письменный запрос.

О пострадавших пока не сообщается. По словам очевидцев, для ликвидации пожара огнеборцам потребовалось минут 10. На вызов среагировали быстро. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в пермской больнице пожарные тушили загоревшийся матрас. На вызове работали 16 сотрудников МЧС и 5 машин. Погибших и пострадавших во время происшествия не зафиксировано.