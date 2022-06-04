В тюменских магазинах выявили около 40 килограммов просрочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских супермаркетах местный житель выявил около 40 килограммов просроченной продукции. У некоторых товаров срок годности истек почти полгода назад. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».

«Тюменский „ревизорро“ прошелся по магазинами города и нашел там около 40 килограммов просроченных продуктов. У некоторых товаров срок годности истек еще пять месяцев назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с полок магазинов убрали продукцию с истекшим сроком годности. Неправильно хранящиеся морепродукты также сняли с продажи.

Ранее URA.RU писало, что в гипермаркетах Тюмени и ХМАО придумали, как избавиться от запаха просроченной продукции. Для этого на дно морозильной камеры помещали емкость с кофейными зернами.