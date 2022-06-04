04 июня 2022
03 июня 2022

В тюменских супермаркетах выявили килограммы просрочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, супермаркет, магазин
В тюменских магазинах выявили около 40 килограммов просрочки Фото:

В тюменских супермаркетах местный житель выявил около 40 килограммов просроченной продукции. У некоторых товаров срок годности истек почти полгода назад. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».

«Тюменский „ревизорро“ прошелся по магазинами города и нашел там около 40 килограммов просроченных продуктов. У некоторых товаров срок годности истек еще пять месяцев назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с полок магазинов убрали продукцию с истекшим сроком годности. Неправильно хранящиеся морепродукты также сняли с продажи.

Ранее URA.RU писало, что в гипермаркетах Тюмени и ХМАО придумали, как избавиться от запаха просроченной продукции. Для этого на дно морозильной камеры помещали емкость с кофейными зернами.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В тюменских супермаркетах местный житель выявил около 40 килограммов просроченной продукции. У некоторых товаров срок годности истек почти полгода назад. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». «Тюменский „ревизорро“ прошелся по магазинами города и нашел там около 40 килограммов просроченных продуктов. У некоторых товаров срок годности истек еще пять месяцев назад», — говорится в сообщении. Отмечается, что с полок магазинов убрали продукцию с истекшим сроком годности. Неправильно хранящиеся морепродукты также сняли с продажи. Ранее URA.RU писало, что в гипермаркетах Тюмени и ХМАО придумали, как избавиться от запаха просроченной продукции. Для этого на дно морозильной камеры помещали емкость с кофейными зернами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...