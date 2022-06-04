Тюменцы поделились видео, как в процессе уборки специальная машина создавала большое облако пыли за собой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Тюмени оказались недовольны качеством уборки улиц города. В социальных сетях появилось видео, где специальный автомобиль во время сбора грязи выдувает облака пыли, от чего тюменцам тяжело дышать.

«Машина загребает на сухую грязь и пыль с обочины и все это выдувает в воздух через верхнее отверстие. Нечем дышать, когда идешь по тротуару или едешь на велосипеде. Разве так должна проводиться уборка за деньги бюджета?» — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах из публикации видно, как машина оставляет за собой большое пылевое облако после уборки.

По мнению пользователя Евгения Василова, водитель машины сознательно пошел на такой поступок. «Нет там никакого фильтра якобы и прочее. Сам работаю на подобной машине. Просто едет быстро и воду убавил», — прокомментировал запись мужчина.

URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.