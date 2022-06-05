В деле о коррупции в тюменской ГИБДД новый иностранный фигурант

06 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Иностранец получил наказание за взятку, а теперь будет осужден и за незаконную покупку прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель одной из бывших союзных республик будет осужден в Тюмени за покупку водительских прав у высокопоставленного силовика из областной ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «24-летний уроженец Таджикистана обвиняется в незаконном приобретении водительского удостоверения. В октябре 2021 года мужчина обратился в ГИБДД с заявлением об утере прав и получил новые взамен. При этом первоначально документ был получен незаконно, без сдачи экзаменов, путем дачи взятки сотруднику областного ГИБДД. А изъяли права в рамках расследования уголовного дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В настоящее время в Тюмени идут суды по делам Александра Селюнина (экс-глава УГИБДД по Тюменской области) и Михаила Жигалкина (бывший начальник одного из отделов регионального ведомства). Оба силовика занимались продажей водительских удостоверений, в том числе — иностранцам. Подробнее о применяемых схемах можно узнать в нашем материале. Жигалкина задержали в марте 2021 года, Селюнина — через полмесяца, в апреле. Что до мужчины, который будет осужден за получение фиктивного удостоверения, то он обратился за его заменой спустя полгода после последнего ареста силовиков. При этом иностранца уже судили за дачу взятки, однако спустя два дня после процесса, он не постеснялся пойти в ГИБДД, чтобы восстановить изъятый в рамках уголовного дела документ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель одной из бывших союзных республик будет осужден в Тюмени за покупку водительских прав у высокопоставленного силовика из областной ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «24-летний уроженец Таджикистана обвиняется в незаконном приобретении водительского удостоверения. В октябре 2021 года мужчина обратился в ГИБДД с заявлением об утере прав и получил новые взамен. При этом первоначально документ был получен незаконно, без сдачи экзаменов, путем дачи взятки сотруднику областного ГИБДД. А изъяли права в рамках расследования уголовного дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В настоящее время в Тюмени идут суды по делам Александра Селюнина (экс-глава УГИБДД по Тюменской области) и Михаила Жигалкина (бывший начальник одного из отделов регионального ведомства). Оба силовика занимались продажей водительских удостоверений, в том числе — иностранцам. Подробнее о применяемых схемах можно узнать в нашем материале. Жигалкина задержали в марте 2021 года, Селюнина — через полмесяца, в апреле. Что до мужчины, который будет осужден за получение фиктивного удостоверения, то он обратился за его заменой спустя полгода после последнего ареста силовиков. При этом иностранца уже судили за дачу взятки, однако спустя два дня после процесса, он не постеснялся пойти в ГИБДД, чтобы восстановить изъятый в рамках уголовного дела документ.