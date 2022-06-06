В Екатеринбурге ранним утром 7 июня заметили необычный артобъект. К зданию на улице Горького, 7, где раньше располагалось генконсульство США, пригнали старый «Запорожец», набитый хламом. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Внутри были грязные банки, туалетная бумага, на багажнике нарисован флаг Америки, а сбоку надпись „Помощь США Украине“ и украинский флаг. Полицейские сразу же окружили „Запорожец“, накрыли его тряпками», — сообщил читатель агентства.
Силовики, охраняющие здание, где раньше располагалось консульство США, задержали двух молодых людей, которые толкали «Запорожец», сообщили очевидцы. У парней проверили документы.
В Екатеринбурге ранним утром 7 июня заметили необычный артобъект. К зданию на улице Горького, 7, где раньше располагалось генконсульство США, пригнали старый «Запорожец», набитый хламом. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Внутри были грязные банки, туалетная бумага, на багажнике нарисован флаг Америки, а сбоку надпись „Помощь США Украине“ и украинский флаг. Полицейские сразу же окружили „Запорожец“, накрыли его тряпками», — сообщил читатель агентства. Силовики, охраняющие здание, где раньше располагалось консульство США, задержали двух молодых людей, которые толкали «Запорожец», сообщили очевидцы. У парней проверили документы. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину закрытия консульства США в Екатеринбурге. Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уволят 182 сотрудника дипмиссии в Москве и Екатеринбурге.