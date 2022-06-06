06 июня 2022

В Екатеринбурге активисты высмеяли помощь Украине от США. К консульству пригнали старый «Запорожец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
К бывшему зданию генконсульства США в Екатеринбурге пригнали старый «Запорожец» Фото:

В Екатеринбурге ранним утром 7 июня заметили необычный артобъект. К зданию на улице Горького, 7, где раньше располагалось генконсульство США, пригнали старый «Запорожец», набитый хламом. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Внутри были грязные банки, туалетная бумага, на багажнике нарисован флаг Америки, а сбоку надпись „Помощь США Украине“ и украинский флаг. Полицейские сразу же окружили „Запорожец“, накрыли его тряпками», — сообщил читатель агентства.

Силовики, охраняющие здание, где раньше располагалось консульство США, задержали двух молодых людей, которые толкали «Запорожец», сообщили очевидцы. У парней проверили документы.

Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину закрытия консульства США в Екатеринбурге. Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уволят 182 сотрудника дипмиссии в Москве и Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге ранним утром 7 июня заметили необычный артобъект. К зданию на улице Горького, 7, где раньше располагалось генконсульство США, пригнали старый «Запорожец», набитый хламом. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Внутри были грязные банки, туалетная бумага, на багажнике нарисован флаг Америки, а сбоку надпись „Помощь США Украине“ и украинский флаг. Полицейские сразу же окружили „Запорожец“, накрыли его тряпками», — сообщил читатель агентства. Силовики, охраняющие здание, где раньше располагалось консульство США, задержали двух молодых людей, которые толкали «Запорожец», сообщили очевидцы. У парней проверили документы. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину закрытия консульства США в Екатеринбурге. Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уволят 182 сотрудника дипмиссии в Москве и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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