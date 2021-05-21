Захарова назвала причину закрытия консульства США в Екатеринбурге

Именно Америка развязала визовую войну, напомнила она Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Причиной приостановки работы генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге стало решение американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о „заморозке“ работы этой дипломатической миссии (в Екатеринбурге — прим. URA.RU), а также Генерального консульства во Владивостоке,. Это негативно сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — передает ее комментарий официальный сайт ведомства.

Сообщается также, что именно Вашингтон развязал «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США. Кроме того, американская сторона также закрыла генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, и теперь жители западного побережья США не имеют возможности получать этот вид услуг.

О приостановке работы консульства США в столице Урала стало известно 17 мая. Американский генконсул Эмили Сторроу заявила, что оно остановило работу временно, передает телеканал 360. После этого она отправилась на родину, напоминает « Царьград» .