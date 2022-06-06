Тюменцы стали чаще покупать подержанные автомобили за рубежом. Причина

07 июня 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Тюменцы начали активно заказывать б/у автомобили из-за роста цен на машины в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Тюмени резко вырос спрос на покупку подержанных зарубежных автомобилей за границей. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Максим Бизин. «В последнее время тюменцы все чаще покупают подержанные автомобили, заказанные за рубежом, так как значительно ощутима выгодность таких предложений. Связано это с увеличением стоимости автомобилей в России после введения санкций», — рассказал автоэксперт в беседе с агентством. Бизин привел пример: Toyota Camry 2016 года выпуска будет стоить в России в среднем на 400 тыс. рублей дороже, чем такая же модель с правым рулем, привезенная под заказ из Японии. При этом, стоимость последней уже будет включать в себя таможенные расходы и оформление ПТС. «Автомобиль из Японии привозят во Владивосток. Владелец может заплатить за транспортировку авто в Тюмень еще в районе 130 тыс. рублей или самостоятельно приехать на Дальний Восток и забрать машину», — добавил автоэксперт. Несмотря на выгодность, Бизин отметил, что при заказе подержанного автомобиля за границей тяжело найти посредников, которые доставят машину покупателю. При этом некоторые компании, которые занимаются растаможиванием транспортных средств, запрашивают за свои услуги сначала одну стоимость, а по факту требуют заплатить другую. Ранее URA.RU сообщало, что российские производители увеличивают цены на свои машины из-за резкого скачка курса доллара и евро. Автомобили с пробегом в среднем подорожали на 30%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени резко вырос спрос на покупку подержанных зарубежных автомобилей за границей. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Максим Бизин. «В последнее время тюменцы все чаще покупают подержанные автомобили, заказанные за рубежом, так как значительно ощутима выгодность таких предложений. Связано это с увеличением стоимости автомобилей в России после введения санкций», — рассказал автоэксперт в беседе с агентством. Бизин привел пример: Toyota Camry 2016 года выпуска будет стоить в России в среднем на 400 тыс. рублей дороже, чем такая же модель с правым рулем, привезенная под заказ из Японии. При этом, стоимость последней уже будет включать в себя таможенные расходы и оформление ПТС. «Автомобиль из Японии привозят во Владивосток. Владелец может заплатить за транспортировку авто в Тюмень еще в районе 130 тыс. рублей или самостоятельно приехать на Дальний Восток и забрать машину», — добавил автоэксперт. Несмотря на выгодность, Бизин отметил, что при заказе подержанного автомобиля за границей тяжело найти посредников, которые доставят машину покупателю. При этом некоторые компании, которые занимаются растаможиванием транспортных средств, запрашивают за свои услуги сначала одну стоимость, а по факту требуют заплатить другую. Ранее URA.RU сообщало, что российские производители увеличивают цены на свои машины из-за резкого скачка курса доллара и евро. Автомобили с пробегом в среднем подорожали на 30%.