В Магнитогорске старый колледж продадут с торгов

Вид разрешенного использования — комплекс зданий колледжа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области на торги выставлен комплекс зданий ныне не действующего колледжа, который может быть переведен в жилые дома. Объявление об аукционе появилось на сайте ДОМ РФ. Как сообщили URA.RU в местной управляющей компании, ранее уже было выкуплено несколько зданий, которые теперь переведены в статус многоквартирных домов.

«Общая площадь участка, расположенного по адресу переулок Ржевского дом 6 — 1,40 га или 6 тысяч 138 квадратных метров. Вид разрешенного использования — комплекс зданий колледжа», — говорится на сайте.

Комплекс зданий бывшего колледжа был построен в 1938 году. Бывшее учебно-воспитательное здание имеет удобное расположение, неподалеку находится вся необходимая социальная инфраструктура: остановки, школы, почта и детские сады.

«Мы являемся управляющей компанией многоквартирного дома, который находится также по адресу Ржевского 6. Застройщик выкупил одно из заброшенных зданий у администрации Магнитогорска, отремонтировал, перевел в жилое помещение и потом уже продавал как квартиры», — рассказали URA.RU в управляющей компании «Пионер» Магнитогорска.

Кадастровая стоимость земельного участка — 105 миллионов 395 тысяч рублей. Аукцион по продаже лота назначен на четвертый квартал 2022 года.

Здания построены в 1938 году Фото: ДОМ. РФ