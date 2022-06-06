06 июня 2022

Вдовам погибших на Украине тюменцев вручили ордена Мужества. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Церемония передачи наград прошла в администрации Тюмени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В администрации Тюмени прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям тюменских военных, погибших во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр города Руслан Кухарук. Награды родным погибших вручил военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Сегодня принял участие в церемонии передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания, затем награды родным героев передал полковник Алексей Куличков», — указано на официальной странице главы Тюмени в соцсети «ВКонтакте».

Ордена Мужества были переданы семьям погибших во время спецоперации военнослужащих Григория Турубарова и Никиты Анциперовича. «От имени тюменцев я поблагодарил родных и близких за достойное воспитание героев — защитников Отечества. Мы все соболезнуем и будем помнить имена наших соотечественников, совершивших подвиг. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать всяческую поддержку их семьям», — добавил мэр Тюмени.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.

После церемонии вручения государственных наград мэр Тюмени Руслан Кухарук пообщался с родственниками погибших военных
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В администрации Тюмени прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям тюменских военных, погибших во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр города Руслан Кухарук. Награды родным погибших вручил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Сегодня принял участие в церемонии передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания, затем награды родным героев передал полковник Алексей Куличков», — указано на официальной странице главы Тюмени в соцсети «ВКонтакте». Ордена Мужества были переданы семьям погибших во время спецоперации военнослужащих Григория Турубарова и Никиты Анциперовича. «От имени тюменцев я поблагодарил родных и близких за достойное воспитание героев — защитников Отечества. Мы все соболезнуем и будем помнить имена наших соотечественников, совершивших подвиг. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать всяческую поддержку их семьям», — добавил мэр Тюмени. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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