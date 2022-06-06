Вдовам погибших на Украине тюменцев вручили ордена Мужества. Фото

07 июня 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Церемония передачи наград прошла в администрации Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации Тюмени прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям тюменских военных, погибших во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр города Руслан Кухарук. Награды родным погибших вручил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Сегодня принял участие в церемонии передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания, затем награды родным героев передал полковник Алексей Куличков», — указано на официальной странице главы Тюмени в соцсети «ВКонтакте». Ордена Мужества были переданы семьям погибших во время спецоперации военнослужащих Григория Турубарова и Никиты Анциперовича. «От имени тюменцев я поблагодарил родных и близких за достойное воспитание героев — защитников Отечества. Мы все соболезнуем и будем помнить имена наших соотечественников, совершивших подвиг. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать всяческую поддержку их семьям», — добавил мэр Тюмени. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке. После церемонии вручения государственных наград мэр Тюмени Руслан Кухарук пообщался с родственниками погибших военных Руслан Кухарук, соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В администрации Тюмени прошла церемония передачи государственных наград Российской Федерации семьям тюменских военных, погибших во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр города Руслан Кухарук. Награды родным погибших вручил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Сегодня принял участие в церемонии передачи государственных наград Российской Федерации семьям военнослужащих Российской армии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества. Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания, затем награды родным героев передал полковник Алексей Куличков», — указано на официальной странице главы Тюмени в соцсети «ВКонтакте». Ордена Мужества были переданы семьям погибших во время спецоперации военнослужащих Григория Турубарова и Никиты Анциперовича. «От имени тюменцев я поблагодарил родных и близких за достойное воспитание героев — защитников Отечества. Мы все соболезнуем и будем помнить имена наших соотечественников, совершивших подвиг. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать всяческую поддержку их семьям», — добавил мэр Тюмени. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость и заключила ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.