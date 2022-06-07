Буровые станки челябинского машзавода заменят шведские аналоги

Первая партия буровых станков для угледобычи уже поставлена в Кузбасс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Копейский машиностроительный завод из Челябинской области разработал буровые станки для угледобычи. Они способны заменить аналогичную продукцию мирового лидера — шведской компании Sandvik, которая остановила поставки на российский рынок весной 2022 года. В сравнении с иностранными аналогами, российское оборудование автоматизировано, рассказал на международной выставке «Уголь России и майнинг» председатель совета директоров машзавода Анатолий Скуров

«Мы взяли лучшее и воплотили в станке серии БАРС — буровые автоматизированные российские станки. В отличие от станков Sandvik этот станок содержит систему автоматизированного управления. Мы мониторим все процессы, параметры, индикацию нагрузок и самое главное — [наша техника дает] возможность вывода этих параметров дистанционно по каналам связи диспетчеру», — цитирует Анатолия Скурова ТАСС.

По его словам, челябинское предприятие может обеспечить годовую потребность российского рынка и производить до 60 единиц данной техники в год. При этом цена будет на 10-15% ниже, чем у импортных аналогов. Первая партия из 10 буровых станков уже поставлена в Кузбасс для компании «Современные горные технологии». Сейчас заключаются новые договоры на поставку еще 12 единиц.

Программа импортозамещения была инициирована российским правительством в ответ на экономические санкции, которые были объявлены рядом стран. Ограничения, которые затронули большинство отраслей отечественной промышленности, были введены после начала военной спецоперации на Украине

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