Пермяков напугал странный мужчина, разговаривающий с детьми

Полиция проводит проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские родители обеспокоены странным поведением своего соседа, который ходит и разговаривает с маленькими детьми. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужчина постоянно ходит во двор [соседнего дома]. Играет именно с маленькими девочками, общается с ними, угощает сладким, видимо, пытается войти в доверие», — говорится в сообщении, распространяемом в социальных сетях. Также упоминается, что мужчина часто сидит на балконе и наблюдает за детской площадкой. В пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю сообщили, что по опубликованной информации проводится проверка, материал зарегистрирован.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение нескольких лет отчим насиловал маленькую девочку. Спастись от педофила ребенку удалось благодаря специальному жесту из Tik-Tok.