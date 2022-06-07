07 июня 2022

Пермяков напугал странный мужчина, разговаривающий с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Полиция проводит проверку Фото:

Пермские родители обеспокоены странным поведением своего соседа, который ходит и разговаривает с маленькими детьми. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужчина постоянно ходит во двор [соседнего дома]. Играет именно с маленькими девочками, общается с ними, угощает сладким, видимо, пытается войти в доверие», — говорится в сообщении, распространяемом в социальных сетях. Также упоминается, что мужчина часто сидит на балконе и наблюдает за детской площадкой. В пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю сообщили, что по опубликованной информации проводится проверка, материал зарегистрирован.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение нескольких лет отчим насиловал маленькую девочку. Спастись от педофила ребенку удалось благодаря специальному жесту из Tik-Tok.

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Пермские родители обеспокоены странным поведением своего соседа, который ходит и разговаривает с маленькими детьми. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте». «Мужчина постоянно ходит во двор [соседнего дома]. Играет именно с маленькими девочками, общается с ними, угощает сладким, видимо, пытается войти в доверие», — говорится в сообщении, распространяемом в социальных сетях. Также упоминается, что мужчина часто сидит на балконе и наблюдает за детской площадкой. В пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю сообщили, что по опубликованной информации проводится проверка, материал зарегистрирован. Ранее URA.RU сообщало о том, что в течение нескольких лет отчим насиловал маленькую девочку. Спастись от педофила ребенку удалось благодаря специальному жесту из Tik-Tok.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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