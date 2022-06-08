ГД решила, что делать с пенсиями россиян после ликвидации фондов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые находятся в стадии ликвидации, будут передавать пенсионные накопления, оставшиеся после расчетов с кредиторами, в Пенсионный фонд России. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Средства будут зачисляться на индивидуальные лицевые счета клиентов НПФ.
«Сумма средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого негосударственного пенсионного фонда, полученных Пенсионным фондом Российской Федерации от конкурсного управляющего (ликвидатора), отражается ПФР в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в качестве результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в законопроекте. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
В январе СМИ сообщили, что доходность НПФ и управляющих компаний, которые распоряжаются пенсионным накоплениями россиян, по итогам 2021 года оказались существенно ниже инфляции. Она составила всего 4,7% годовых, сообщает «Национальная служба новостей». При этом рост цен составил 8,39% по итогам года.
Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству РФ и Центробанку РФ создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ, сообщает RT. Он будет сформирован по образцу системы страхования банковских вкладов. С помощью нового механизма власти хотят стимулировать россиян на создание долгосрочных сбережений.
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые находятся в стадии ликвидации, будут передавать пенсионные накопления, оставшиеся после расчетов с кредиторами, в Пенсионный фонд России. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Средства будут зачисляться на индивидуальные лицевые счета клиентов НПФ. «Сумма средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого негосударственного пенсионного фонда, полученных Пенсионным фондом Российской Федерации от конкурсного управляющего (ликвидатора), отражается ПФР в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в качестве результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в законопроекте. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. В январе СМИ сообщили, что доходность НПФ и управляющих компаний, которые распоряжаются пенсионным накоплениями россиян, по итогам 2021 года оказались существенно ниже инфляции. Она составила всего 4,7% годовых, сообщает «Национальная служба новостей». При этом рост цен составил 8,39% по итогам года. Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству РФ и Центробанку РФ создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ, сообщает RT. Он будет сформирован по образцу системы страхования банковских вкладов. С помощью нового механизма власти хотят стимулировать россиян на создание долгосрочных сбережений.