Ольга Бузова поддерживает проект импортозамещения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась пиджаком от челябинских дизайнеров. О своей любви к импортозамещению певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук, обсуждая уход из России иностранных брендов.

«Zara прекрасный бренд, ну, а мне что делать раз Zara ушла! У меня есть свой бренд, импортозамещение, потом прекрасные российские дизайнеры. Вот пиджачок из Челябинска», — пояснила Бузова, став гостем YouTube-канала Бондарчук «Света вокруг света».

На Бузовой был эффектный приталенный пиджак фиолетового цвета. Ранее певица выпустила новый клип на песню «Baby Tonight».

Зарубежные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Испанская компания Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti и других) собралась вернуться в РФ уже этим летом. Отечественные производители запустили программу импортозамещения.