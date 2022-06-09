Компания «Траст» купила свердловский банк для бизнеса

«ФК Открытие» продал 90% акций банка компании «Трасту» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк «ФК Открытие» продал 90% акций свердловского банка АО «Точка» компании «Траст». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы суда.

«Траст» купил у «ФК Открытие» 90% акций общества АО «Точка», — говорится в сообщении. Но 10% акций «Точки» по-прежнему принадлежат кипрской компании «Catalytic People Limited», контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

По словам журналистов, представитель «Траста» подтвердил покупку свердловского банка. «Сделка состоялась в начале года, до введения санкций против «Открытия», — сказал представитель. Пресс-служба «ФК Открытия» отказалась называть сумму сделки, но заверила, что цена была рыночной.

Однако кипрская компания оспаривает продажу акций в пользу «Траста», настаивая на преимущественном праве покупки. Поэтому «Catalytic People Limited» направила иск в суд. Банки ведут переговоры с кипрской компанией по поводу данного иска. Ранее URA.RU сообщало, что банк АО «Точка» остался без президента.