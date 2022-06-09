По словам автора поста, дети регулярно катаются по тротуарам на мотоциклах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Два ребенка за рулем мотоциклов проехали по тротуарам в микрорайоне Тюменская слобода. Это событие попало на видео, которое распространяют в социальных сетях. Автор поста жалуется, что эти дети занимаются подобным регулярно.

«В 16:00 два парня лет 12-14 гоняли по детской площадке на мотоциклах. Номеров у мотоциклов нет. Регулярно видим их гоняющих на нормальной скорости по тротуарам, а также нарушающих все правила на дороге», — сообщил автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, позже дети вернулись на мотоциклах уже с пассажирами, которые были без шлемов. На видео два мотоциклиста проехались по тротуарам рядом с детской площадкой, после чего уехали.

В комментариях мнение людей разделилось. Одни не нашли плохого умысла в действиях детей. «Они кого-то сбили? Нет. В чем проблема? И да, это тротуар, а это не мотоциклы, а электровелосипеды», — прокомментировал Георгий Смирнов. Пользователь под ником Птичий пепел оспорил этот аргумент: «Так можно и покушение на убийство оправдать „Я кого-то убил? Нет. В чем проблема?“. И да, это тротуар, и это питбайк (разновидность мини-мотоцикла — прим. ред)».

URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать данное событие. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тюменской области устроила гонки по тротуарам на Renault Logan. В этот момент на пешеходной дороге находились школьники.

Фото: группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам