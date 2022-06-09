Прокуратура помогает жителям Аши оценить ущерб от наводнения. Фото

10 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В городе затопило приусадебные участки Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Аши (Челябинская область) организовала проверку в связи с затоплением городских улиц и размытием участка трассы М-5. Сотрудники надзорного ведомства объезжают дома, где подтопило огороды, чтобы помочь жителям с установлением ущерба, рассказал URA.RU прокурор города Евгений Разумный. «В результате увеличения уровня воды из-за проливных дождей оказались подтоплены приусадебные участки вблизи автомобильного моста через реку Мань-Елга по улице Узкоколейной, а именно несколько участков по улице Гоголя, Красных партизан, Комсомолькая. При обследовании русла реки выявлено затруднение протекания воды из-за упавшего дерева в районе железнодорожного моста, проведена незамедлительная уборка упавшего дерева, уровень воды снижается. Городской прокуратурой осуществлен выезд на вышеуказанные участки, проведены беседы с местными жителями, получены объяснения, принимаются меры к установлению причиненного ущерба», — рассказал Евгений Разумный. Ранее горожане пожаловались губернатору региона Алексею Текслеру на то, что весь город затоплен, а мэрия не предпринимает действий. В администрации города корреспонденту URA.RU комментариев не представили. Река вышла из берегов прокуратура Аши Около домов стоит вода прокуратура Аши В Аше оказались затоплены участки прокуратура Аши Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Прокуратура Аши (Челябинская область) организовала проверку в связи с затоплением городских улиц и размытием участка трассы М-5. Сотрудники надзорного ведомства объезжают дома, где подтопило огороды, чтобы помочь жителям с установлением ущерба, рассказал URA.RU прокурор города Евгений Разумный. «В результате увеличения уровня воды из-за проливных дождей оказались подтоплены приусадебные участки вблизи автомобильного моста через реку Мань-Елга по улице Узкоколейной, а именно несколько участков по улице Гоголя, Красных партизан, Комсомолькая. При обследовании русла реки выявлено затруднение протекания воды из-за упавшего дерева в районе железнодорожного моста, проведена незамедлительная уборка упавшего дерева, уровень воды снижается. Городской прокуратурой осуществлен выезд на вышеуказанные участки, проведены беседы с местными жителями, получены объяснения, принимаются меры к установлению причиненного ущерба», — рассказал Евгений Разумный. Ранее горожане пожаловались губернатору региона Алексею Текслеру на то, что весь город затоплен, а мэрия не предпринимает действий. В администрации города корреспонденту URA.RU комментариев не представили.