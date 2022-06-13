ХМАО вошел в топ регионов РФ по доступности покупки жилья

ХМАО стал вторым в УрФО в рейтинге по доступности жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ХМАО оказались на втором месте в рейтинге доступности приобретения жилья в УрФО и на четвертом в России. Как говорят данные, опубликованным на сайте РИА «Новости», копить на квартиру югорчанам необходимо 4 года.

«Ханты-Мансийский автономный округ: минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру — 4,2 года», — указано в рейтинге. При этом в 2021 году югорчане могли купить квартиры быстрее, всего за 3,3 года.

Лидером рейтинга оказалась Магаданская область. Там на приобретение жилья у жителей уходит 2,3 года. Однако у Югры оказалась самая дорогая недвижимость среди всех входящих в топ-5 регионов. Стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров составляет 5,8 млн рублей.

В рейтинге учитывались данные на приобретение типовой двухкомнатной квартиры семьей с одним ребенком. Судя по данным исследования, в среднем российской семье с одним ребенком придется копить на квартиру почти 6 лет.

Ранее URA.RU сообщало, за какое время жители ЯНАО накопят на квартиру. На Ямале семье с одним ребенком нужно откладывать на покупку жилья менее трех лет.