Поклонская получила должность советника Генпрокурора РФ

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Послание президента. Москва, поклонская наталья
Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила о новом назначении Фото:

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — отметила она.

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Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — отметила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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