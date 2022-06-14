Поклонская получила должность советника Генпрокурора РФ

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила о новом назначении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — отметила она.