Центр Тюмени останется без светофоров. Возможны пробки

14 июня 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Светофоры отключат с 9:30 до 11:30 утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 15 июня отключат светофоры на пересечении улиц Первомайской с улицей Советской, а также улицы Первомайской с улицей Осипенко из-за проведения плановых работ «Тюменьгортранса». Об этом URA.RU сообщили в представительстве «Тюменьгортранса». «В Тюмени в связи с плановыми работами „Тюменьгортранса“ завтра, 15 июня, произойдет отключение светофоров. Светофоры перестанут работать с 09:30 до 11:30 утра на пересечении улицы Первомайской с улицей Советской, и на пересечении улицы Первомайской с улицей Осипенко», — прокомментировали ситуацию в «Тюменьгортрансе». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за аварийного отключения светофоров образовались десятибалльные пробки. Отключение произошло из-за сильного дождя. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени 15 июня отключат светофоры на пересечении улиц Первомайской с улицей Советской, а также улицы Первомайской с улицей Осипенко из-за проведения плановых работ «Тюменьгортранса». Об этом URA.RU сообщили в представительстве «Тюменьгортранса». «В Тюмени в связи с плановыми работами „Тюменьгортранса“ завтра, 15 июня, произойдет отключение светофоров. Светофоры перестанут работать с 09:30 до 11:30 утра на пересечении улицы Первомайской с улицей Советской, и на пересечении улицы Первомайской с улицей Осипенко», — прокомментировали ситуацию в «Тюменьгортрансе». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за аварийного отключения светофоров образовались десятибалльные пробки. Отключение произошло из-за сильного дождя.