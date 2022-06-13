13 июня 2022

Центр Тюмени останется без светофоров. Возможны пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Светофоры отключат с 9:30 до 11:30 утра Фото:

В Тюмени 15 июня отключат светофоры на пересечении улиц Первомайской с улицей Советской, а также улицы Первомайской с улицей Осипенко из-за проведения плановых работ «Тюменьгортранса». Об этом URA.RU сообщили в представительстве «Тюменьгортранса».

«В Тюмени в связи с плановыми работами „Тюменьгортранса“ завтра, 15 июня, произойдет отключение светофоров. Светофоры перестанут работать с 09:30 до 11:30 утра на пересечении улицы Первомайской с улицей Советской, и на пересечении улицы Первомайской с улицей Осипенко», — прокомментировали ситуацию в «Тюменьгортрансе».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за аварийного отключения светофоров образовались десятибалльные пробки. Отключение произошло из-за сильного дождя.

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В Тюмени 15 июня отключат светофоры на пересечении улиц Первомайской с улицей Советской, а также улицы Первомайской с улицей Осипенко из-за проведения плановых работ «Тюменьгортранса». Об этом URA.RU сообщили в представительстве «Тюменьгортранса». «В Тюмени в связи с плановыми работами „Тюменьгортранса“ завтра, 15 июня, произойдет отключение светофоров. Светофоры перестанут работать с 09:30 до 11:30 утра на пересечении улицы Первомайской с улицей Советской, и на пересечении улицы Первомайской с улицей Осипенко», — прокомментировали ситуацию в «Тюменьгортрансе». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за аварийного отключения светофоров образовались десятибалльные пробки. Отключение произошло из-за сильного дождя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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