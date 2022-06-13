Артюхов объяснил, почему ЯНАО помогает Донбассу

Глава ЯНАО побывал в Волновахе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о подробностях работы в ДНР. Он сообщил, что пришла пора оказать ответную помощь тем, кто многое сделал для Ямала.

«Обязательно будем помогать, мы прекрасно знаем, что жители этой земли очень много сделали для становления нашего Ямала для развития наших городов, наших промыслов. Сейчас пришло время, чтобы и ямальцы помогли в восстановлении, создании новой жизни, здесь, на этой замечательной земле», — рассказал Артюхов, передает telegram-канал «Пул 89».

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. В ближайшее время в качестве помощи от округа будут переданы 15 единиц техники, строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.