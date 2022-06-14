Фестиваль Курентзиса покажут в прямом эфире. Расписание трансляций

15 июня 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

В формате онлайн доступны только четыре события фестиваля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Часть событий пермского Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса можно увидеть в прямом эфире. Трансляции будут проводится на нескольких онлайн-платформах и в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф». Расписание прямых эфиров: 16 июня в 21:00 — поэтический слэм СПОРЫ’N«я,

17 июня в 18:00 — камерный ансамбль Rosarium исполнит музыку эпохи барокко,

19 июня в 18:00 — концерт перкуссиониста-мультиинструменталиста Петра Главацких,

20 июня в 20:00 — концерт Московского ансамбля современной музыки. События будут транслироваться на YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте» и в эфире «Дом.ру». Также до февраля будут доступны записи данных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что музыканты Курентзиса приняли участие в установлении рекорда России по массовому стоянию на гвоздях. После того как представители Книги рекордов России зафиксировали результат, музыканты сыграли классические произведения для желающих простоять на досках Садху. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Часть событий пермского Дягилевского фестиваля под руководством Теодора Курентзиса можно увидеть в прямом эфире. Трансляции будут проводится на нескольких онлайн-платформах и в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф». Расписание прямых эфиров: События будут транслироваться на YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте» и в эфире «Дом.ру». Также до февраля будут доступны записи данных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что музыканты Курентзиса приняли участие в установлении рекорда России по массовому стоянию на гвоздях. После того как представители Книги рекордов России зафиксировали результат, музыканты сыграли классические произведения для желающих простоять на досках Садху.