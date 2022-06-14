Во время Дягилевского фестиваля музыканты Курентзиса стали соавторами рекорда России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Музыканты musicAeterna, коллектива Теодора Курентзиса, 11 июня во время Дягилевского фестиваля приняли участие в достижении рекорда России по массовому стоянию на гвоздях. Об этом сообщил сайт Книги рекордов России.

«Самое массовое стояние на гвоздях на одинаковых досках Садху в мире. Организатор: ГВОЗДИМИРА 2022, musicAeterna. Количество участников — 100», — пишет о событии издание. Участникам, как опытным, так и новичкам, требовалось простоять на гвоздях 1 минуту.

Установление рекорда прошло на заводе Шпагина во время Дягилевского фестиваля. Музыканты misicAeterna, практикующие гвоздестояние, приняли активное участие в рекорде.

После того, как представители Книги рекордов России зафиксировали результат, музыканты сыграли классические произведения для желающих простоять на досках Садху и после рекордного мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся 16-й Международный Дягилевский фестиваль. На открытии выступил Теодор Курентзис вместе со своим коллективом musicAeterna.

Участники рекорда по массовому стоянию на гвоздях на Дягилевском фестивале в Перми фото: сообщество «Книга Рекордов России» соцсети «ВКонтакте»