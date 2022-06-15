Госдума разрешила маркировать сельскохозяйственных животных

15 июня 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Маркировка поможет предотвратить распространение заболеваний животных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей», — говорится в законопроекте. Кошки, собаки и дикие животные не подлежат маркировке. Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). Маркировка осуществляется владельцами за свой счет, специалисты в области ветеринарии должны вести учет животных безвозмездно. При этом депутат Госдумы Владимир Бурматов предлагал маркировать также и домашних животных. По его словам, это могло бы предотвратить вспышки заболеваний и помогло бы быстрее находить пропавшее животное. Однако соответствующая поправка была отклонена. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей», — говорится в законопроекте. Кошки, собаки и дикие животные не подлежат маркировке. Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). Маркировка осуществляется владельцами за свой счет, специалисты в области ветеринарии должны вести учет животных безвозмездно. При этом депутат Госдумы Владимир Бурматов предлагал маркировать также и домашних животных. По его словам, это могло бы предотвратить вспышки заболеваний и помогло бы быстрее находить пропавшее животное. Однако соответствующая поправка была отклонена.