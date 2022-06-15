Госдума разрешила маркировать сельскохозяйственных животных

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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
Маркировка поможет предотвратить распространение заболеваний животных Фото:

Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей», — говорится в законопроекте. Кошки, собаки и дикие животные не подлежат маркировке.

Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). Маркировка осуществляется владельцами за свой счет, специалисты в области ветеринарии должны вести учет животных безвозмездно.

При этом депутат Госдумы Владимир Бурматов предлагал маркировать также и домашних животных. По его словам, это могло бы предотвратить вспышки заболеваний и помогло бы быстрее находить пропавшее животное. Однако соответствующая поправка была отклонена.

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Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Текст документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей», — говорится в законопроекте. Кошки, собаки и дикие животные не подлежат маркировке. Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). Маркировка осуществляется владельцами за свой счет, специалисты в области ветеринарии должны вести учет животных безвозмездно. При этом депутат Госдумы Владимир Бурматов предлагал маркировать также и домашних животных. По его словам, это могло бы предотвратить вспышки заболеваний и помогло бы быстрее находить пропавшее животное. Однако соответствующая поправка была отклонена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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