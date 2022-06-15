The Spectator: Франция и Германия предали Украину

Лидеры Германии и Франции разочаровали украинцев своим бездействием, считает обозреватель The Spectator Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия и Франция предали Украину своей скупостью в поставках вооружения и сдержанностью политики в отношении России. Об этом заявил обозреватель Джеймс Снелл в статье для британского журнала The Spectator.

«Ни [президент Франции Эммануэль] Макрон, ни [канцлер Германии Олаф] Шольц, что довольно странно, не совершили паломничества в Киев. <…> Украинцев это смущает, они начинают злиться. Они видят глубоко укоренившуюся немецкую двусмысленность, дающую о себе знать вновь», — написал Снелл.

По его словам, главы обоих государств сокращают усилия по поддержке Украины, одновременно с ведением переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Страны помогают российскому лидеру по принципу «услуга за услугу», считает автор.

Журналист также отметил, что Берлин до сих пор не передал серьезных вооружений ВСУ, несмотря на то что месяц назад Германия анонсировала поставку 50 зениток Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц. «Германия является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия. Но никто не сравнится с ней в способности сидеть сложа руки, когда нуждающиеся просят немного этого оружия», — резюмировал Снелл.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий республик Донбасса.

Западные страны в ходе российской операции активно поставляют вооружение и боеприпасы на Украину. Однако, в СМИ считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намеренно затягивает поставки вооружения на Украину. Кроме того, общественные деятели Германии обращались к канцлеру с призывом прекратить поставки оружия на Украину, так как это способствует затягиванию конфликта и мешает его мирному урегулированию.

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