Мэр Екатеринбурга поддержал фермеров, одобрив открытие рынка

16 июня 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Глава города одобрил открытие нового сельскохозяйственного рынка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился открыть новый розничный рынок в ТЦ «Апельсин». Это решение придаст импульс развития фермерства, потому что жители смогут продвигать собственную продукцию на данной торговой точке, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Мэр Орлов разрешил открыть новый розничный сельскохозяйственный рынок „Экомолл Апельсин“, который разместится на первом этаже ТЦ по улице Блюхера, 39. Площадь рынка составит 1800 квадратных метров», — рассказала пресс-группа. Новый рынок откроется в ТЦ, владельцем которого является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида»), который находился в удручающем состоянии. Ранее Смирнов заявлял, что рассматривает покупку ТЦ, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился открыть новый розничный рынок в ТЦ «Апельсин». Это решение придаст импульс развития фермерства, потому что жители смогут продвигать собственную продукцию на данной торговой точке, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Мэр Орлов разрешил открыть новый розничный сельскохозяйственный рынок „Экомолл Апельсин“, который разместится на первом этаже ТЦ по улице Блюхера, 39. Площадь рынка составит 1800 квадратных метров», — рассказала пресс-группа. Новый рынок откроется в ТЦ, владельцем которого является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида»), который находился в удручающем состоянии. Ранее Смирнов заявлял, что рассматривает покупку ТЦ, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге.