15 июня 2022

Мэр Екатеринбурга поддержал фермеров, одобрив открытие рынка

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, орлов алексей
Глава города одобрил открытие нового сельскохозяйственного рынка Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился открыть новый розничный рынок в ТЦ «Апельсин». Это решение придаст импульс развития фермерства, потому что жители смогут продвигать собственную продукцию на данной торговой точке, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Мэр Орлов разрешил открыть новый розничный сельскохозяйственный рынок „Экомолл Апельсин“, который разместится на первом этаже ТЦ по улице Блюхера, 39. Площадь рынка составит 1800 квадратных метров», — рассказала пресс-группа.

Новый рынок откроется в ТЦ, владельцем которого является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида»), который находился в удручающем состоянии. Ранее Смирнов заявлял, что рассматривает покупку ТЦ, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился открыть новый розничный рынок в ТЦ «Апельсин». Это решение придаст импульс развития фермерства, потому что жители смогут продвигать собственную продукцию на данной торговой точке, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Мэр Орлов разрешил открыть новый розничный сельскохозяйственный рынок „Экомолл Апельсин“, который разместится на первом этаже ТЦ по улице Блюхера, 39. Площадь рынка составит 1800 квадратных метров», — рассказала пресс-группа. Новый рынок откроется в ТЦ, владельцем которого является депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов. Политик выкупил ТЦ «Апельсин» (ранее «Аида»), который находился в удручающем состоянии. Ранее Смирнов заявлял, что рассматривает покупку ТЦ, как вызов для себя, чтобы попробовать организовать еще один рынок, экомолл в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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