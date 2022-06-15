Омбудсмен Мерзлякова раскрыла важную миссию священника на Украине

По ее мнению, священники общаются со священством на освобожденных территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в ходе своей поездки на освобожденные территории раскрыла важную миссию военных священников. Этим она поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отец Роман, с которым я неожиданно встретилась во время поездки, ощущает себя востребованным в подразделениях „Отважных“ (спецназ, российская группировка с тактическим знаком „O“ — прим. ред.). Он постоянный гость в госпитале. Но мне показалось, что он выполняет еще одну важную миссию — общается со священством на освобожденных территориях, где православие потихоньку оживает. Поэтому роль военных священников важна», — говорится в сообщении.

Мерзлякова ездила на Донбасс, чтобы проверить, в каких условиях служат солдаты подразделений «Отважные». После поездки она заявила, что все спекуляции на темы условий ребят развеялись, когда посетила воинские части. По ее словам, в каждой части есть большие, удобные бани и душевые. Питание солдат достойное — их кормят гречкой с тушенкой или рисом с тушенкой. Омбудсмен успокоила родственников солдат, сказав, что «они у нас отважные и их ничего не остановит».

Скриншот поста Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте»

Фото взято из соцсетей Мерзляковой

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.