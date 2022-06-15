Мошенники просят выкуп за якобы попавших в плен солдат

Участников спецоперации мошенники объявляют родственникам попавшими в плен (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В полиции предупреждают о новом виде мошенничества — родственникам участников спецоперации на Украине звонят с требованием выкупа за якобы попавших в плен военных. Об этом рассказали в Бардымском отделе МВД России Пермского края.

«Одним из новых способов совершения мошеннических действии является то, что злоумышленники путем сообщения родственникам военнослужащих о взятии последних в плен, убеждают жертв перевести денежные средства на подконтрольные преступникам номера», — говорится в соцсети «ВКонтакте» сообщает администрация Бардымского муниципального округа со ссылкой на местную полицию. Жителей, чьи родственники находятся в зоне специальной операции, просят не поддаваться на провокации. Информация о военнослужащих может быть предоставлена только официальными представителями Министерства обороны.

Ранее URA.RU рассказывало, что злоумышленники уже опробовали и другую схему обмана родственников военных — они, требуя совершить перевод, говорят им о ранении их близкого во время спецоперации. В конце мая также стало известно, что телефонные мошенники украли 12,5 млн рублей у семьи погибшего на Украине Артема Нечаева из Гремячинска. Это были, в том числе, и выплаты от государства в связи с гибелью бойца.

Российские военные с 24 февраля участвуют в специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, целью которого является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса.

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