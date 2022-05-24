Мошенники стали использовать спецоперацию для обмана пермяков

Телефонные мошенники нашли новые схемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Злоумышленники, вымогающие у пермяков деньги по телефону, начали использовать новую схему. Они, требуя совершить перевод, говорят родственникам о ранении их близкого во время спецоперации РФ на Украине, рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Внимание! Участились случаи мошенничеств по телефону. Злоумышленники разыгрывают две основные схемы: звонок из банка, звонок по вопросу ранения родственника в ходе спецоперации», — сообщает минтербез в Telegram.

В ведомстве напоминают, что ни работники банков, ни представители военкомата не звонят и не требуют деньги или данные банковских карт. Специалисты советуют в случае подобного звонка положить трубку и не разговаривать. Если же появились сомнения, то лучше перезвонить в свой банк или командиру части, где служит родственник.

Российские военные с 24 февраля участвуют в специальной операции на Украине. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что это вынужденный шаг. Цель операции — демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита жителей Донбасса.