Мошенники украли все выплаты семьи пермяка, погибшего на Украине

Полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Телефонные мошенники украли 12,5 млн рублей у семьи погибшего в ходе спецоперации на Украине Артема Нечаева из Гремячинска (Пермский край). Это были выплаты от государства, собственные сбережения, а также взятый злоумышленниками кредит на имя матери солдата Валентины Ивановны.

«3 мая Валентине Ивановне позвонила „официальный представитель Центробанка РФ“. Женщина вполне убедительно говорила, что некий Владимир Мельник пытается на ее имя получить кредит в „Альфабанке“ и, чтобы защитить хранящиеся средства, нужно перевести деньги на „страховые счета“», — сообщает Properm.

Напуганная женщина пошла в банк, сняла со счета порядка 11 млн рублей (сумма выплат, положенная семьям погибших в ходе спецоперации) и перевела их разным физическим лицам. После чего мошенники под предлогом возвращения средств оформили на Валентину Ивановну кредиты на 1,5 млн рублей.

Мать погибшего солдата удивляется, что никто из службы безопасности «Сбербанка» не заметил перепуганной женщины, которая спешно переводила миллионы на более чем 400 разных счетов. И полагает, что информацию о полученных семьей выплатах мошенникам слил кто-то близкий к банковской системе. Полиция возбудила уголовное дело.

О гибели Артема Нечаева стало известно в середине марта. Он награжден медалью «За ратную доблесть». Семья солдата является многодетной. Родители воспитывают троих своих и четверых приемных детей.

Россия ведет спецоперацию на Донбассе с 24 февраля. Главным приоритетом является сохранение личного состава, мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявляют в Минобороны. С этим связано, по их словам, и замедление продвижения российских войск.