Пермякам покажут нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Наконец-то пермяки увидят долгожданный фильм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пермский кинотеатр Cinema 5 в ТЦ «iMALL Эспланада» покажет пермякам фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Сеансы состоятся 17, 18 и 19 июня. Об этом URA.RU сообщило руководство кинотеатра.

«Фильм должен был выйти на широкие экраны в марте 2022 года, но правообладатель — дистрибьютер Warner Bros. Entertainment, Inc. — объявил о приостановке своей деятельности в РФ. Сложилась сложная ситуация, н сейчас она решена. Мы покажем фильм уже сегодня и в выходные», — сообщили URA.RU в кинотеатре.

Руководство пермского кинотеатра пояснило URA.RU, как показ стал возможен. По условиям лицензионных соглашений отказ правообладателя при отсутствии нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Соглашения были частично уже исполнены кинотеатром — они показывали рекламу. На показ фильма соглашения аннулированы не были. Однако в связи с приостановкой деятельности зарубежных компаний в РФ у кинотеатров возникли препятствия — они не могли оплатить лицензионный контент, выполнив тем самым свои обязательства.

Президент России Владимир Путин 27 мая 2022 года подписал указ, который урегулировал возникшую ситуацию. Был установлен временный порядок исполнения обязательств перед зарубежными правообладателями путем перечисления денег за прокат на специальный рублевый счет, который должен быть открыт в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Фильм «Бэтмен» покажут 17 июня в 20:20 и 21:50, 18 июня в 16:50 и 22:10, 19 июня 16:50 и 22:10. Фильм будет идти 3 часа 4 минуты.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам