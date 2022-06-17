На екатеринбургском небоскребе заметили человека-енота. Фото

17 июня 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Человек в костюме енота за окном БЦ «Высоцкого» не был похож на промышленного альпиниста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге заметили человека в костюме енота, который повис на веревках за пределами небоскреба БЦ «Высоцкий». Фото опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво». «Сегодня в Екатеринбурге работников „Высоцкого“ удивил вот такой загадочный персонаж, который вырядился в енота», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы также считают, что такое выступление приурочено к какому-то определенному событию, но к какому именно — остается загадкой. Ранее прошла информация о том, что между башней «Высоцкий» и торговым центром «Антей» в Екатеринбурге планируют построить еще один небоскреб. По словам девелопера Андрея Гавриловского, владеющего «Высоцким» и «Антеем», высота его новой башни, предварительно, составит от 43 до 50 этажей. Человек в костюме енота устроил представление на высоте за окном Фото: telegram-канал «Екатское чтиво» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге заметили человека в костюме енота, который повис на веревках за пределами небоскреба БЦ «Высоцкий». Фото опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво». «Сегодня в Екатеринбурге работников „Высоцкого“ удивил вот такой загадочный персонаж, который вырядился в енота», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы также считают, что такое выступление приурочено к какому-то определенному событию, но к какому именно — остается загадкой. Ранее прошла информация о том, что между башней «Высоцкий» и торговым центром «Антей» в Екатеринбурге планируют построить еще один небоскреб. По словам девелопера Андрея Гавриловского, владеющего «Высоцким» и «Антеем», высота его новой башни, предварительно, составит от 43 до 50 этажей.