В Екатеринбурге заметили человека в костюме енота, который повис на веревках за пределами небоскреба БЦ «Высоцкий». Фото опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво».
«Сегодня в Екатеринбурге работников „Высоцкого“ удивил вот такой загадочный персонаж, который вырядился в енота», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы также считают, что такое выступление приурочено к какому-то определенному событию, но к какому именно — остается загадкой.
Ранее прошла информация о том, что между башней «Высоцкий» и торговым центром «Антей» в Екатеринбурге планируют построить еще один небоскреб. По словам девелопера Андрея Гавриловского, владеющего «Высоцким» и «Антеем», высота его новой башни, предварительно, составит от 43 до 50 этажей.
Человек в костюме енота устроил представление на высоте за окном
Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»
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В Екатеринбурге заметили человека в костюме енота, который повис на веревках за пределами небоскреба БЦ «Высоцкий». Фото опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво». «Сегодня в Екатеринбурге работников „Высоцкого“ удивил вот такой загадочный персонаж, который вырядился в енота», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы также считают, что такое выступление приурочено к какому-то определенному событию, но к какому именно — остается загадкой. Ранее прошла информация о том, что между башней «Высоцкий» и торговым центром «Антей» в Екатеринбурге планируют построить еще один небоскреб. По словам девелопера Андрея Гавриловского, владеющего «Высоцким» и «Антеем», высота его новой башни, предварительно, составит от 43 до 50 этажей.