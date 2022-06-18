Инцидент произошел в коттеджном поселке возле Заречного (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В коттеджном поселке «Чистые Росы» недалеко от Заречного (Свердловская область) 18 июня соседи поссорились из-за забежавшей на чужую территорию собаки. Двое мужчин решили запугать других жильцов и открыли огонь, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, конфликт носит бытовой характер. На территорию строящегося дома забежала чужая собака, откуда ее по понятным причинам прогнали. Выгуливавшего животное мужчину это обстоятельство возмутило. Возникла ссора, после которой два гражданина с собакой ушли, но пообещали вскоре вернуться с оружием. Свое слово они сдержали», — рассказывает Горелых.

Через 10 минут мужчины вернулись на автомобиле Lexus с пистолетом и саблей и решили запугать соседей. Один из них выстрелил из ружья в воздух, в землю и в сторону балкона. После этого они уехали, но через 40 минут вернулись уже на двух иномарках. Им сообщили, что вызвали полицию, и мужчины убежали. Сыщики по «горячим следам» вычислили водителей машин.

«Ими оказались ранее судимый по статье 286 (превышение должностных полномочий) и статье 105 (убийство) УК РФ екатеринбуржец 1978 года рождения и тагильчанин 1971 года рождения, также ранее судимый по статье 162 УК РФ (разбой). Один уже задержан, второго оперуполномоченные разыскивают. Ружье марки ТОЗ-34 и сабля изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам проверки», — добавляет Горелых.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

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