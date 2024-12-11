СК завел дело из-за задержки зарплат строителям трассы Казань — Екатеринбург

11 декабря 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Правоохранители ведут расследование (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Татышлинском районе (Башкортостан) следователи СУ СКР завели уголовное дело из-за задержки зарплат рабочим «Региональной строительной компании» (РСК), занимающиеся возведением федеральной трассы М-12 «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — следует из сообщения. На данный момент организована проверка, руководство Балтачевского межрайонного следственного отдела провело личный прием недовольных рабочих. После четырехмесячной задержки зарплаты специалисты РСК написали коллективную жалобу президенту РФ Владимиру Путину. В ней они утверждают, не могут уехать домой и находятся «в заложниках», а вместе с этим им говорят, что денег нет и нужно подождать. При этом в ГК «Автодор» пояснили, что с их стороны и со стороны заказчика «Российские автомобильные дороги» финансовые обязательства по отношению к ООО «РСК» полностью выполнены. Ранее открытие дороги перенесли на июль 2025-го. По словам председателя правления «Автодор» Вячеслава Петушенко, сроки сорвала плохая погода, испортившая временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Позже зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил позицию компании о переносе запуска движения. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Татышлинском районе (Башкортостан) следователи СУ СКР завели уголовное дело из-за задержки зарплат рабочим «Региональной строительной компании» (РСК), занимающиеся возведением федеральной трассы М-12 «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — следует из сообщения. На данный момент организована проверка, руководство Балтачевского межрайонного следственного отдела провело личный прием недовольных рабочих. После четырехмесячной задержки зарплаты специалисты РСК написали коллективную жалобу президенту РФ Владимиру Путину. В ней они утверждают, не могут уехать домой и находятся «в заложниках», а вместе с этим им говорят, что денег нет и нужно подождать. При этом в ГК «Автодор» пояснили, что с их стороны и со стороны заказчика «Российские автомобильные дороги» финансовые обязательства по отношению к ООО «РСК» полностью выполнены. Ранее открытие дороги перенесли на июль 2025-го. По словам председателя правления «Автодор» Вячеслава Петушенко, сроки сорвала плохая погода, испортившая временные дороги, по которым перевозили строительные материалы. Позже зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил позицию компании о переносе запуска движения. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле оценивали в 50%, а в начале ноября Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.