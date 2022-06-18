18 июня 2022
17 июня 2022

Задержан челябинец, который оставил без интернета часть района

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор, локальная сеть
За месяц подозреваемый совершил восемь краж Фото:

Полиция в Челябинске задержала местного жителя, который в течение месяца похищал интернет-кабели на территории Металлургического района. Похищенное он сдавал в пункты приема металлолома, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области

«Полицейскими установлено, что в течение месяца подозреваемый совершил восемь эпизодов краж интернет-кабеля на территории района. Сумма ущерба от его противоправных действий составила около 120 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что заявление в полицию подал представитель провайдера цифровых услуг, который обнаружил пропажу кабеля у дома по улице Аральской.

Подозреваемый 1992 года рождения ранее был судим, нигде не работал. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Полиция в Челябинске задержала местного жителя, который в течение месяца похищал интернет-кабели на территории Металлургического района. Похищенное он сдавал в пункты приема металлолома, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области «Полицейскими установлено, что в течение месяца подозреваемый совершил восемь эпизодов краж интернет-кабеля на территории района. Сумма ущерба от его противоправных действий составила около 120 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что заявление в полицию подал представитель провайдера цифровых услуг, который обнаружил пропажу кабеля у дома по улице Аральской. Подозреваемый 1992 года рождения ранее был судим, нигде не работал. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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