Задержан челябинец, который оставил без интернета часть района

За месяц подозреваемый совершил восемь краж Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Полиция в Челябинске задержала местного жителя, который в течение месяца похищал интернет-кабели на территории Металлургического района. Похищенное он сдавал в пункты приема металлолома, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области

«Полицейскими установлено, что в течение месяца подозреваемый совершил восемь эпизодов краж интернет-кабеля на территории района. Сумма ущерба от его противоправных действий составила около 120 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что заявление в полицию подал представитель провайдера цифровых услуг, который обнаружил пропажу кабеля у дома по улице Аральской.

Подозреваемый 1992 года рождения ранее был судим, нигде не работал. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.