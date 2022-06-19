Куйвашев назвал уродами людей, убивших лебедей под Екатеринбургом

Свердловский губернатор отреагировал на убийство семьи лебедей в поселке Ключевск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал уродами убийц семьи лебедей из поселка Ключевск. Неизвестные расстреляли птиц 17 июня.

«В поселок Ключевск каждый год прилетали лебеди, местные жители их знали и любили. А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести», — написал свердловский губернатор в своем telegram-канале.

Об инциденте стало известно 17 июня, когда неизвестные расстреляли лебедей, которые жили на пруду. Стая птиц несколько лет подряд селилась на водоеме, их подкармливали хлебом. Однако приезжие рыбаки расправились с лебедями. Ранее URA.RU сообщало о том, что многодетной семье из поселка Ключевск передали корову по поручению Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок.