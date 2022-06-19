Куйвашев назвал уродами людей, убивших лебедей под Екатеринбургом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал уродами убийц семьи лебедей из поселка Ключевск. Неизвестные расстреляли птиц 17 июня.
«В поселок Ключевск каждый год прилетали лебеди, местные жители их знали и любили. А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести», — написал свердловский губернатор в своем telegram-канале.
Об инциденте стало известно 17 июня, когда неизвестные расстреляли лебедей, которые жили на пруду. Стая птиц несколько лет подряд селилась на водоеме, их подкармливали хлебом. Однако приезжие рыбаки расправились с лебедями. Ранее URA.RU сообщало о том, что многодетной семье из поселка Ключевск передали корову по поручению Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал уродами убийц семьи лебедей из поселка Ключевск. Неизвестные расстреляли птиц 17 июня. «В поселок Ключевск каждый год прилетали лебеди, местные жители их знали и любили. А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести», — написал свердловский губернатор в своем telegram-канале. Об инциденте стало известно 17 июня, когда неизвестные расстреляли лебедей, которые жили на пруду. Стая птиц несколько лет подряд селилась на водоеме, их подкармливали хлебом. Однако приезжие рыбаки расправились с лебедями. Ранее URA.RU сообщало о том, что многодетной семье из поселка Ключевск передали корову по поручению Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок.