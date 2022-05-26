26 мая 2022

Губернатор Куйвашев подарил свердловчанам корову с сюрпризом

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Многодетной семье подарили корову по поручению Куйвашева Фото:

Многодетной семье из поселка Ключевск (Березовский городской округ) передали корову по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Три месяца назад семья обратилась к губернатору с просьбой помочь в приобретении коровы. «Мы уже подобрали вам корову. Зовут ее Троица, а маму ее — Тайга. У нас есть партийный проект — помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту», — приводят в департаменте цитату Куйвашева.

Отмечается, что корова является стельной, через две недели у нее появится теленок. Семье вручили методичку, где подробно рассказаны все нюансы обращения с животным.

Ранее Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. Семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской.

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Многодетной семье из поселка Ключевск (Березовский городской округ) передали корову по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Три месяца назад семья обратилась к губернатору с просьбой помочь в приобретении коровы. «Мы уже подобрали вам корову. Зовут ее Троица, а маму ее — Тайга. У нас есть партийный проект — помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту», — приводят в департаменте цитату Куйвашева. Отмечается, что корова является стельной, через две недели у нее появится теленок. Семье вручили методичку, где подробно рассказаны все нюансы обращения с животным. Ранее Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. Семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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