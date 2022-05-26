Губернатор Куйвашев подарил свердловчанам корову с сюрпризом

27 мая 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Многодетной семье подарили корову по поручению Куйвашева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многодетной семье из поселка Ключевск (Березовский городской округ) передали корову по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Три месяца назад семья обратилась к губернатору с просьбой помочь в приобретении коровы. «Мы уже подобрали вам корову. Зовут ее Троица, а маму ее — Тайга. У нас есть партийный проект — помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту», — приводят в департаменте цитату Куйвашева. Отмечается, что корова является стельной, через две недели у нее появится теленок. Семье вручили методичку, где подробно рассказаны все нюансы обращения с животным. Ранее Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. Семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской.

Многодетной семье из поселка Ключевск (Березовский городской округ) передали корову по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Спустя две недели у коровы родится теленок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Три месяца назад семья обратилась к губернатору с просьбой помочь в приобретении коровы. «Мы уже подобрали вам корову. Зовут ее Троица, а маму ее — Тайга. У нас есть партийный проект — помощь многодетным семьям, и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу мечту», — приводят в департаменте цитату Куйвашева. Отмечается, что корова является стельной, через две недели у нее появится теленок. Семье вручили методичку, где подробно рассказаны все нюансы обращения с животным. Ранее Куйвашев помог отцу шестерых детей Виктору Шипицыну из Екатеринбурга, у которого скоропостижно скончалась жена, обратившись к девелоперам. Семья выбрала четырехкомнатную квартиру на Первомайской.