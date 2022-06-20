Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске на популярном сайте объявлений продаются автографы Виктора Цоя и группы «Кино» за 150 тыс. рублей. По словам автора объявления, участники советской рок-группы оставили свои подписи на билете на концерт, который прошел в марте 1987 года в актовом зале ЧПИ (ныне ЮУрГУ).

«Автографы всех участников группы „Кино“ на билете с концерта, проходившего в актовом зале ЧПИ в марте 1987 года. Автографы получены мной лично (кроме Цоя). Автограф В. Цоя получен на следующий день в ДК „Монолит“, где собирался клуб филофонистов», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Автор объявления утверждает, что билет на концерт сделан из открытки с печатью клуба филофонистов, который и был организатором концерта. По его словам, открытка выпущена в 1986 году, а подлинность автографов не вызывает сомнений.

Советский рок-музыкант, художник, актер и основатель легендарной рок-группы отметил бы сегодня 60-летний юбилей. Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.

Участники легендарной рок-группы оставили подписи на открытке клуба филофонистов скрин объявления на сайте Авито