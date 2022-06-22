Студентам из ХМАО сделают скидку в РАНХиГС за видео о чиновниках

Сценарий видеролика о чиновниках должен быть логичным и реалистичным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители ХМАО могут получить скидку на обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в случае победы в конкурсе видеороликов «Мой взгляд на государственную службу». К участию в конкурсе приглашают студентов бакалавриата, магистратуры и творческие коллективы студентов, рассказала URA.RU заведующая кафедрой госслужбы и кадровой политики РАНХиГС Лидия Прибыткова.

«Скидка от 30 до 40%, в зависимости от выбранной специальности, я думаю за первое место будет. И по нисходящей. Шансы у всех ребят абсолютно равные. Никому предпочтения нет: из Югры конкурсант или из Москвы» — рассказала URA.RU Прибыткова.

Оргкомитет уже отсмотрел первые ролики о ценностях госслужбы и мотивации будущих чиновников. По требованиям организаторов, сценарий должен быть реалистичным, отражающим особенности организации госслужбы. Участвовать можно в восьми номинациях. Среди них «Ценность государственной службы», «Госслужащий — герой нашего времени», «Чем госслужба привлекает молодежь» и «Защита Родины». Заявки будут приниматься до конца сентября. Итоги подведут в октябре.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты Югорского госуниверситета стали участниками проекта РАНХиГС — акселератор социальных инициатив RAISE. Это образовательный интенсив, на котором учат создавать успешный бизнес, ориентированный на помощь людям.

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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