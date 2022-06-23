23 июня 2022

Текслер предрек челябинцам фантастический урожай доходных культур

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, поле, лето, подсолнухи, семечки
В Челябинской области засеяли масличными культурами рекордные площади Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спрогнозировал рекордный урожай масличных культур в регионе. В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона заявили URA.RU, что фермеры нацелены на урожай в 300 тысяч тонн.

«В этом году планируем побить рекорды по высокомаржинальным масличным культурам. Посеяли больше прошлогоднего на 45 тысяч га», — отметил Текслер в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей региона.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе минсельхоза области, в регионе засеяно почти 355 тысяч га. До нулевых годов в Челябинской области засеивали масличными культурами около 20 тысяч га. В ведомстве отметили, что прогноз по сбору урожая составляет порядка 300 тысяч тонн продукции. При этом в 2021 году собрали 175,4 тыс. т. До уборки специалисты будут отслеживать видовую урожайность.

Из основных масличных культур в регионе выращивают подсолнечник, рапс и лен. Среди нишевых культур — горчица, соя и расторопша. Больше всего площадей данными культурами засеяли в Брединском районе (42,4 тысячи га), меньше — в Троицком (30 тысяч га). Также масличные культуры выращивают в Варненском, Верхнеуральском, Кизильском и Октябрьском районах.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спрогнозировал рекордный урожай масличных культур в регионе. В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона заявили URA.RU, что фермеры нацелены на урожай в 300 тысяч тонн. «В этом году планируем побить рекорды по высокомаржинальным масличным культурам. Посеяли больше прошлогоднего на 45 тысяч га», — отметил Текслер в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей региона. Как пояснили URA.RU в пресс-службе минсельхоза области, в регионе засеяно почти 355 тысяч га. До нулевых годов в Челябинской области засеивали масличными культурами около 20 тысяч га. В ведомстве отметили, что прогноз по сбору урожая составляет порядка 300 тысяч тонн продукции. При этом в 2021 году собрали 175,4 тыс. т. До уборки специалисты будут отслеживать видовую урожайность. Из основных масличных культур в регионе выращивают подсолнечник, рапс и лен. Среди нишевых культур — горчица, соя и расторопша. Больше всего площадей данными культурами засеяли в Брединском районе (42,4 тысячи га), меньше — в Троицком (30 тысяч га). Также масличные культуры выращивают в Варненском, Верхнеуральском, Кизильском и Октябрьском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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