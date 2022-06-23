Вместе с крупным градом в Челябинскую область придет шторм

24 июня 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Ночью 25 июня непогода обрушится на регион Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды. При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды. При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний.