Вместе с крупным градом в Челябинскую область придет шторм

Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
«Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды.
При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний.
Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды. При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний.