23 июня 2022

Вместе с крупным градом в Челябинскую область придет шторм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молния над городом. Курган, молния, гроза
Ночью 25 июня непогода обрушится на регион Фото:

Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды.

При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Вместе с крупным градом в Челябинскую область ночью 25 июня придет шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «Ночью 25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Ожидается крупный град, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС предупреждении о резком ухудшении погоды. При наступлении подобной погоды населению рекомендуется не выходить из дома, а автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При грозе также нельзя пользоваться электроприборами, а пешеходам пытаться найти укрытие под деревом, так как велик риск попадания молний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...