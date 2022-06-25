25 июня 2022
24 июня 2022

Челябинец лишился денег после просмотра «сомнительных» видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы никто не узнал, что мужчина смотрел сомнительное видео, он отправил мошенникам крупную сумму Фото:

Житель Чебаркуля лишился 119 тыс. рублей после просмотра видеороликов на сомнительном сайте. Чтобы никто не узнал, что он посещал видеохостинг, мужчина в три транзакции отправил злоумышленникам свои сбережения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«36-летний мужчина, посещавший сомнительные сайты с целью просмотра видео, получил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил ему, что, якобы, по вине чебаркульца на сайте произошел сбой и необходимо внести деньги, иначе распространятся сведения, что житель Чебаркуля посещал этот интернет-ресурс», — рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

Как уточнили в полиции, мужчина выполнил три перевода злоумышленникам на общую сумму в 119 тыс. рублей. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Житель Чебаркуля лишился 119 тыс. рублей после просмотра видеороликов на сомнительном сайте. Чтобы никто не узнал, что он посещал видеохостинг, мужчина в три транзакции отправил злоумышленникам свои сбережения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «36-летний мужчина, посещавший сомнительные сайты с целью просмотра видео, получил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил ему, что, якобы, по вине чебаркульца на сайте произошел сбой и необходимо внести деньги, иначе распространятся сведения, что житель Чебаркуля посещал этот интернет-ресурс», — рассказали в пресс-службе полицейского Главка. Как уточнили в полиции, мужчина выполнил три перевода злоумышленникам на общую сумму в 119 тыс. рублей. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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