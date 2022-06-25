Олег Газманов выступил на 435-летии Тобольска (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Газманов во время концерта на Дне города в Тобольске узнал мнение местных жителей о своем приезде. Об этом сообщается в официальной группе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее в паблике «Типичный Тобольск» в соцсетях устроили опрос, кого бы жители хотели видеть на городском празднике.

«Есть кандидатуры получше. Возможно так и есть, но все-таки лучше знают об этом жители города и администрация с организаторами дня города. <…> Я решил прямо на концерте узнать мнение жителей Тобольска. Результат на видео!», — говорится в сообщении официальной группы Газманова.

В паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители также поделились впечатлениями после концерта народного артиста РФ. «Я еще никогда не видела, что бы на чьем-либо выступлении у нас было так много людей и уж тем более, что бы город так дружно пел вместе с исполнителем!», — написала пользовательница Анастасия Николаева. «Было круто! Радует, что в восторге от выступления и стар и мал! Атмосфера была единая!», — прокомментировала жительница Тобольска Ирина Авраменко-Крыжановская. «Я вырос на песнях Олега и я в полном восторге от его выступлений», — написал пользователь Николай Нестеренко.

Ранее URA.RU писало, что жители Тобольска не хотят видеть на Дне города Олега Газманова. В социальных сетях устроили голосование, где жителям предлагалось выбрать артиста, который, по их мнению, мог бы выступить на 436-летии города в 2023 году.

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