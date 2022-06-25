В МЧС предупредили пермяков об опасности усиления ветра

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали об опасном усилении ветра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях с серьезным усилением ветра. Информация появилась на сайте чрезвычайного ведомства.

«26—27 июня 2022 года на территории Пермского края прогнозируется прохождение неблагоприятных метеорологических явлений: кратковременный дождь, местами грозы, при грозе порывы ветра 15—20 м/с», — сообщает пресс-служба управления со ссылкой на синоптиков. Пермякам дали несколько полезных советов, как вести себя в таких погодных условиях.

Граждан просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и плохо закрепленных рекламных и прочих конструкций. Также при сильном ветре водителям советуют не парковать автотранспорт в подобных местах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае изменятся погодные условия. Вместе с дождями и грозами в регион придет холодный атмосферный фронт.