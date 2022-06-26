В Тюменской области подготовились к вспышке холеры

Медики провели учения по борьбе с холерой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В областной больнице №3 (Тобольск, Тюменская область) провели учения по оказания помощи больным холерой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Объявления с надписями „Вход сотрудников холерного госпиталя“ и „Зеленая зона“ были на дверях инфекционного отделения областной больницы №3 в Тобольске, в рамках учебно-тренировочных занятий. Специалисты отрабатывали санитарно-противоэпидемические мероприятия по оказанию помощи при особо опасной инфекции», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава.

Временная табличка «Холерный госпиталь» на дверях учреждения успела взволновать горожан. В комментариях в группе «Типичный Тобольск» ее появление обсуждают второй день. В целом, во вспышку тоболяки не поверили, а особо мнительным посоветовали лучше следить за гигиеной.

«Это тренировки, на случай эпидемии», — написал Александр Саликов. «Мойте руки и не купайтесь в Иртыше», — отметила Ирина Шустова. «В Тобольске пока вроде не было прецедентов, но руки мойте, покупные овощи и фрукты мойте содовым раствором. И внимательно к грызунам, спутник холеры — туляремия», — посоветовала Татьяна Такваминадо.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выделили спецбоксы для борьбы с оспой обезьян. Официально случаи заражения в регионе не регистрировались, однако приезжающих из-за границы на заболевание не тестируют.